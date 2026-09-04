https://ukraina.ru/20260904/medvedchuk-britaniya-vooruzhaet-ukrainu-chtoby-voevat-s-rossiey-chuzhimi-rukami-1083007707.html

Медведчук: Британия вооружает Украину, чтобы воевать с Россией чужими руками

Медведчук: Британия вооружает Украину, чтобы воевать с Россией чужими руками - 04.09.2026 Украина.ру

Медведчук: Британия вооружает Украину, чтобы воевать с Россией чужими руками

Угрозы Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации и российского неба — это прямое следствие масштабной военно-промышленной кооперации Украины с Великобританией. Об этом 4 сентября в своей статье для ИС "Вести" заявил председатель совета международного движения "Другая Украина" Виктор Медведчук

2026-09-04T10:35

2026-09-04T10:35

2026-09-04T10:35

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По его словам, Киев получил от Лондона не только тысячи дальнобойных дронов, но и доступ к технологиям производства баллистических ракет, которые уже готовятся к серийному выпуску.Медведчук напоминает, что еще в августе 2026 года экс-министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о резком наращивании производства беспилотников и о том, что через три-шесть месяцев Украина получит возможность наносить удары по России собственными баллистическими ракетами. Это стало логичным продолжением британско-украинских военных программ, включая проект Nightfall, который предусматривает серийное производство ракет дальностью более 500 км. В August 2026 года британские беспилотники уже полгода применяются ВСУ в кампании дальних ударов по России.Медведчук приводит подробный перечень британских компаний, задействованных в этой схеме: от MBDA UK и Callen-Lenz Associates до Destinus и Uforce. Все они объединены в сеть, которая охватывает производство дронов, ракет и систем ПВО. К управлению этой системой вовлечены бывшие и действующие высокопоставленные политики и военные, включая бывшего министра обороны Британии Бена Уоллеса и бывшего начальника Штаба обороны Британии лорда Дэвида Ричардса.На этом фоне 18 августа 2026 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия вправе рассматривать участие Британии в ударах по своей территории как участие в войне. 1 сентября 2026 года президент России Владимир Путин на вопрос о том, могут ли объекты военной промышленности Британии стать военными целями России, ответил: "Это секрет, военная тайна". Медведчук предупреждает, что эскалация со стороны Лондона и Киева может привести к прямому столкновению с Россией, и призывает Запад услышать слова российского лидера.​О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре SCALP на Украине: новая надежда Киева или очередная цель для ВС РФ? Хроника событий на утро 4 сентября.

https://ukraina.ru/20260904/krysu-zagnali-v-ugol--tam-ee-i-nado-prikonchit-mironov-o-planakh-kieva-i-preduprezhdenii-putina-1083003197.html

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новости, россия, украина, британия, виктор медведчук, михаил федоров, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, бпла, дроны