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Переговорщики Трампа посетят Москву и Киев: детали визита

Переговорщики Трампа посетят Москву и Киев: детали визита - 04.09.2026 Украина.ру

Переговорщики Трампа посетят Москву и Киев: детали визита

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют посетить Москву и Киев в ближайшее время. Об этом 4 сентября сообщили российские информагентства со ссылкой на осведомлённый источник

2026-09-04T10:18

2026-09-04T10:18

2026-09-04T10:18

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"Да, это так", — заявил собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что переговорщики из команды Трампа проведут новые встречи в Москве и Киеве по урегулированию конфликта. Предварительные даты визитов уже согласованы.Показательно, что визит посредников анонсируется не впервые. Ещё в июле источники сообщали, что Уиткофф и Кушнер могут приехать в Россию в конце августа. Глава МИД Сергей Лавров тогда отмечал: Путин готов принять американских эмиссаров, но вопрос — с чем именно они приедут. Позже появилась информация, что визит не состоится, однако 25 августа в Москву прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф, который обсуждал украинское урегулирование.Подробнее – в материале "Версия о страхе войны с Европой — гнилая и нелогичная": Перенджиев о визите Рэтклиффа в МосквуБольше новостей представлено в обзоре SCALP на Украине: новая надежда Киева или очередная цель для ВС РФ? Хроника событий на утро 4 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, москва, киев, россия, дональд трамп, стив уиткофф, джаред кушнер, мид, цру