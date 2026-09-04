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Переговорщики Трампа посетят Москву и Киев: детали визита
Переговорщики Трампа посетят Москву и Киев: детали визита - 04.09.2026 Украина.ру
Переговорщики Трампа посетят Москву и Киев: детали визита
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют посетить Москву и Киев в ближайшее время. Об этом 4 сентября сообщили российские информагентства со ссылкой на осведомлённый источник
2026-09-04T10:18
2026-09-04T10:18
2026-09-04T10:18
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"Да, это так", — заявил собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что переговорщики из команды Трампа проведут новые встречи в Москве и Киеве по урегулированию конфликта. Предварительные даты визитов уже согласованы.Показательно, что визит посредников анонсируется не впервые. Ещё в июле источники сообщали, что Уиткофф и Кушнер могут приехать в Россию в конце августа. Глава МИД Сергей Лавров тогда отмечал: Путин готов принять американских эмиссаров, но вопрос — с чем именно они приедут. Позже появилась информация, что визит не состоится, однако 25 августа в Москву прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф, который обсуждал украинское урегулирование.Подробнее – в материале "Версия о страхе войны с Европой — гнилая и нелогичная": Перенджиев о визите Рэтклиффа в МосквуБольше новостей представлено в обзоре SCALP на Украине: новая надежда Киева или очередная цель для ВС РФ? Хроника событий на утро 4 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, москва, киев, россия, дональд трамп, стив уиткофф, джаред кушнер, мид, цру
Новости, Москва, Киев, Россия, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, МИД, ЦРУ
Переговорщики Трампа посетят Москву и Киев: детали визита
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют посетить Москву и Киев в ближайшее время. Об этом 4 сентября сообщили российские информагентства со ссылкой на осведомлённый источник
"Да, это так", — заявил собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что переговорщики из команды Трампа проведут новые встречи в Москве и Киеве по урегулированию конфликта. Предварительные даты визитов уже согласованы.
Показательно, что визит посредников анонсируется не впервые. Ещё в июле источники сообщали, что Уиткофф и Кушнер могут приехать в Россию в конце августа.
Глава МИД Сергей Лавров тогда отмечал: Путин готов принять американских эмиссаров, но вопрос — с чем именно они приедут. Позже появилась информация, что визит не состоится, однако 25 августа в Москву прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф, который обсуждал украинское урегулирование.
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