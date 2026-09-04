Сибига использовал удар по заводу Coca-Cola как предлог для новых антироссийских санкций - 04.09.2026 Украина.ру
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Сибига использовал удар по заводу Coca-Cola как предлог для новых антироссийских санкций
Сибига использовал удар по заводу Coca-Cola как предлог для новых антироссийских санкций - 04.09.2026 Украина.ру
Сибига использовал удар по заводу Coca-Cola как предлог для новых антироссийских санкций
Глава МИД Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети X потребовал от Палаты представителей США принять закон о новых антироссийских санкциях, использовав в качестве предлога удар по заводу компании Coca-Cola в Киевской области
2026-09-04T08:02
2026-09-04T08:22
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Он попытался раздуть происшествие до масштабов глобальной угрозы, заявив, будто Россия ведет целенаправленную стратегию по вытеснению американских корпораций с международных рынков и нанесению ущерба экономике США.Под предлогом защиты американского бизнеса украинский министр призвал к демонстрации силы и оперативному принятию Палатой представителей санкционного закона, который Киев пытается продвинуть уже долгое время.Эту же тему поддержал и Владимир Зеленский, назвавший произошедшее накануне падение беспилотника на территорию завода явным сигналом в адрес Белого дома со стороны Москвы.В то же время промышленные зоны и склады крупных предприятий на территории Украины нередко используются военными для размещения личного состава, ремонта техники или складирования грузов военного назначения, что превращает их в законные цели ВС РФ.Накануне на заводе Coca-Cola в поселке Великая Дымерка Броварского района вспыхнул мощный пожар. Над территорией предприятия поднимался густой столб дыма, а гарь ощущалась на расстоянии нескольких десятков километров. Этот завод является основным производственным объектом компании на Украине.Подробнее - в материале Под Киевом пылает крупнейший на Украине завод Coca-Cola на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Украина.ру

Сибига использовал удар по заводу Coca-Cola как предлог для новых антироссийских санкций

08:02 04.09.2026 (обновлено: 08:22 04.09.2026)
 
© REUTERS / Vladislav Culiomza
- РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© REUTERS / Vladislav Culiomza
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Глава МИД Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети X потребовал от Палаты представителей США принять закон о новых антироссийских санкциях, использовав в качестве предлога удар по заводу компании Coca-Cola в Киевской области
Он попытался раздуть происшествие до масштабов глобальной угрозы, заявив, будто Россия ведет целенаправленную стратегию по вытеснению американских корпораций с международных рынков и нанесению ущерба экономике США.
Под предлогом защиты американского бизнеса украинский министр призвал к демонстрации силы и оперативному принятию Палатой представителей санкционного закона, который Киев пытается продвинуть уже долгое время.
Эту же тему поддержал и Владимир Зеленский, назвавший произошедшее накануне падение беспилотника на территорию завода явным сигналом в адрес Белого дома со стороны Москвы.
В то же время промышленные зоны и склады крупных предприятий на территории Украины нередко используются военными для размещения личного состава, ремонта техники или складирования грузов военного назначения, что превращает их в законные цели ВС РФ.
Накануне на заводе Coca-Cola в поселке Великая Дымерка Броварского района вспыхнул мощный пожар. Над территорией предприятия поднимался густой столб дыма, а гарь ощущалась на расстоянии нескольких десятков километров. Этот завод является основным производственным объектом компании на Украине.
Подробнее - в материале Под Киевом пылает крупнейший на Украине завод Coca-Cola на сайте Украина.ру.
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