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Сибига использовал удар по заводу Coca-Cola как предлог для новых антироссийских санкций

Сибига использовал удар по заводу Coca-Cola как предлог для новых антироссийских санкций - 04.09.2026 Украина.ру

Сибига использовал удар по заводу Coca-Cola как предлог для новых антироссийских санкций

Глава МИД Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети X потребовал от Палаты представителей США принять закон о новых антироссийских санкциях, использовав в качестве предлога удар по заводу компании Coca-Cola в Киевской области

2026-09-04T08:02

2026-09-04T08:02

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Он попытался раздуть происшествие до масштабов глобальной угрозы, заявив, будто Россия ведет целенаправленную стратегию по вытеснению американских корпораций с международных рынков и нанесению ущерба экономике США.Под предлогом защиты американского бизнеса украинский министр призвал к демонстрации силы и оперативному принятию Палатой представителей санкционного закона, который Киев пытается продвинуть уже долгое время.Эту же тему поддержал и Владимир Зеленский, назвавший произошедшее накануне падение беспилотника на территорию завода явным сигналом в адрес Белого дома со стороны Москвы.В то же время промышленные зоны и склады крупных предприятий на территории Украины нередко используются военными для размещения личного состава, ремонта техники или складирования грузов военного назначения, что превращает их в законные цели ВС РФ.Накануне на заводе Coca-Cola в поселке Великая Дымерка Броварского района вспыхнул мощный пожар. Над территорией предприятия поднимался густой столб дыма, а гарь ощущалась на расстоянии нескольких десятков километров. Этот завод является основным производственным объектом компании на Украине.Подробнее - в материале Под Киевом пылает крупнейший на Украине завод Coca-Cola на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, киев, владимир зеленский, украина.ру