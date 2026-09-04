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ФСБ обнаружила в ДНР схрон с иностранным оружием

ФСБ обнаружила в ДНР схрон с иностранным оружием - 04.09.2026 Украина.ру

ФСБ обнаружила в ДНР схрон с иностранным оружием

Сотрудники ФСБ и военной контрразведки ЦВО обнаружили у освобождённого Красноармейска в ДНР схрон с иностранным оружием. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба УФСБ России по ДНР

2026-09-04T09:38

2026-09-04T09:38

2026-09-04T09:38

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Устройство тайных схронов с оружием на освобождённых российскими войсками территориях является распространённой практикой террористов киевского режима."В результате совместных оперативно-боевых мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике и органов военной контрразведки Центрального военного округа под Красноармейском обнаружен тайник с иностранным вооружением, оставленный ВСУ при отступлении для дальнейшего использования в диверсионно-террористических целях", — говорится в сообщении ведомства.Уточняется, что из тайника были изъяты болгарский и шведский гранатометы, американские винтовки M-16 и M-4, турецкий пулемет и иностранная копия пулемета Калашникова. Всё оружие было передано в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Крыму агента СБУ, готовившего схроны со взрывчаткой.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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