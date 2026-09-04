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ФСБ обнаружила в ДНР схрон с иностранным оружием
ФСБ обнаружила в ДНР схрон с иностранным оружием - 04.09.2026 Украина.ру
ФСБ обнаружила в ДНР схрон с иностранным оружием
Сотрудники ФСБ и военной контрразведки ЦВО обнаружили у освобождённого Красноармейска в ДНР схрон с иностранным оружием. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба УФСБ России по ДНР
2026-09-04T09:38
2026-09-04T09:38
2026-09-04T09:38
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Устройство тайных схронов с оружием на освобождённых российскими войсками территориях является распространённой практикой террористов киевского режима."В результате совместных оперативно-боевых мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике и органов военной контрразведки Центрального военного округа под Красноармейском обнаружен тайник с иностранным вооружением, оставленный ВСУ при отступлении для дальнейшего использования в диверсионно-террористических целях", — говорится в сообщении ведомства.Уточняется, что из тайника были изъяты болгарский и шведский гранатометы, американские винтовки M-16 и M-4, турецкий пулемет и иностранная копия пулемета Калашникова. Всё оружие было передано в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Крыму агента СБУ, готовившего схроны со взрывчаткой.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, россия, донецкая народная республика, днр, фсб, минобороны рф, вс рф, оружие, схрон, терроризм, всу, диверсанты, военная помощь украине, сво, спецоперация
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ФСБ обнаружила в ДНР схрон с иностранным оружием
Сотрудники ФСБ и военной контрразведки ЦВО обнаружили у освобождённого Красноармейска в ДНР схрон с иностранным оружием. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба УФСБ России по ДНР