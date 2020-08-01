Эксперт подчеркнул, что на протяжении всей независимости выборы на Украине демонстрировали и продолжают свидетельствовать о чётком разделении страны по границам некогда существовавших Донецко-Криворожской или Одесской советских республик.
«Когда я слышу в России от некоторых своих коллег «Донбасс — это Украина» и прочее, знаете я говорю: «Ну хорошо, можем опять впихнуть её в состав Украины, неважно какой, но это же значит, что спустя какое-то время, мы опять будем переживать всё тоже самое. Давайте уже всё-таки цивилизованно разойдёмся и будем жить своей жизнью», — категоричен Корнилов.
Донбасс всегда был русскоязычным Донбассом и никогда не отделял себя от России, когда создавали Донецкую Республику, то она создавалась не для того, чтобы выйти из России, а для того чтобы остаться в России, пояснил политолог.
По его мнению, украинская унитарная власть, особенно в её постмайданном варианте, не сможет удержать территорию исторической Новороссии в своём унитарном составе, а пребывание русских регионов внутри русофобского государства закончится неизбежным конфликтом.