Донбасс невозможно вернуть в состав Украины, поскольку рано или поздно всё придёт к новому конфликту. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в недавнем эфире телеканала «ЮНИОН»

Владимир Корнилов: Зеленский сделал важный шаг к миру на Донбассе © кадр из видео Украина.ру

«Когда я слышу в России от некоторых своих коллег «Донбасс — это Украина» и прочее, знаете я говорю: «Ну хорошо, можем опять впихнуть её в состав Украины, неважно какой, но это же значит, что спустя какое-то время, мы опять будем переживать всё тоже самое. Давайте уже всё-таки цивилизованно разойдёмся и будем жить своей жизнью», — категоричен Корнилов.

Донбасс всегда был русскоязычным Донбассом и никогда не отделял себя от России, когда создавали Донецкую Республику, то она создавалась не для того, чтобы выйти из России, а для того чтобы остаться в России, пояснил политолог.

По его мнению, украинская унитарная власть, особенно в её постмайданном варианте, не сможет удержать территорию исторической Новороссии в своём унитарном составе, а пребывание русских регионов внутри русофобского государства закончится неизбежным конфликтом.