Киевское «Динамо» нуждается в сильном тренере, который сможет придать новый импульс выступлениям команды. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон

«Поэтому была выбрана кандидатура Мирчи Луческу, известного во всем мире специалиста, который кроме донецкого «Шахтера» тренировал и питерский «Зенит», и сборную Турции, и другие команды. Последние годы чемпионат Украины довольно скучный, вялый и пресный, и, безусловно, такое назначение оживит чемпионат Украины и придаст новой интриги противостоянию донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо», — считает собеседник издания.

Дмитрий Гордон о назначении Мирчи Луческу: «Динамо» нужен сильный тренер © Facebook, Дмитрий Гордон Мирча Луческу лучше всех знает донецкий «Шахтер», и я думаю, это поможет киевскому «Динамо» в очных встречах с «Шахтером» добиваться победы, добавил Дмитрий Гордон.

Луческу подписал контракт с «Динамо» на два года с возможностью продления еще на один. До этого румын отдал 12 лет карьеры (2004-2016) заядлому врагу киевлян — донецкому «Шахтеру».

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