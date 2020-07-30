Последние годы чемпионат Украины довольно скучный, вялый и пресный, и, безусловно, назначение Мирчи Луческу на пост тренера ФУ «Динамо Киев» придаст новой интриги противостоянию донецкого «Шахтера» с его давним соперником, считает украинский журналист Дмитрий Гордон

- Дмитрий, экс-наставник «Шахтера» Мирча Луческу возглавил киевское «Динамо». На ваш взгляд, почему президент клуба Игорь Суркис отважился на такой шаг, что им двигало, желание насолить своему давнему оппоненту Ринату Ахметову?

— Нет, отношения между Игорем Суркисом и Ринатом Ахметовым абсолютно нормальные. Дело не в этом, а в том, что киевское «Динамо» нуждается в сильном тренере, который сможет придать новый импульс выступлениям команды. Поэтому была выбрана кандидатура Мирчи Луческу, известного во всем мире специалиста, который кроме донецкого «Шахтера» тренировал и питерский «Зенит», и сборную Турции, и другие команды.

Последние годы чемпионат Украины довольно скучный, вялый и пресный, и, безусловно, такое назначение оживит чемпионат Украины и придаст новой интриги противостоянию донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо».

- А зачем это нужно самому Мирче Луческу?

— Настоящий тренер не успокаивается, пока живет. Мирча Луческу — это выдающийся тренер, выигравший с донецким «Шахтером» Кубок УЕФА. Мне кажется, что Луческу хочет доказать всем, что еще есть порох в пороховницах, он способен на новые тренерские идеи. Он лучше всех знает донецкий «Шахтер», и я думаю, это поможет киевскому «Динамо» в очных встречах с «Шахтером» добиваться победы.

- Говорят, что выигрывает команда, а проигрывает тренер, но, кажется, что Мирче Луческу в Киеве не простят даже ничьи…

— Я считаю, что все эти разговоры преждевременны. Пускай он приступит к тренировкам, и давайте посмотрим на команду. В истории даже советского футбола было немало подобного рода переходов, когда, например, Константин Бесков, московский динамовец, принял «Спартак». И все говорили, что никогда ему этого не простят. А под руководством именно московского динамовца Бескова «Спартак» стал одной из лучших команд Советского Союза середины и конца 80-х.

Руслан Мармазов: Новое рабочее место будет сложным для Луческу, потому что ультрас киевского «Динамо» — олицетворение войны © Олег Измайлов

- Ранее противостояние «Шахтера» и «Динамо» воспринималось как противостояние двух Украин. Сохранился ли идеологический компонент в противоборстве двух ведущих клубов?

— Противостояние «Шахтера» и «Динамо» никогда не воспринималось как противостояние двух Украин. Внутри Украины никогда такого не было. Это было противостояние двух клубов, которые спорят между собой за первенство, кто из них лучший. Сейчас это продолжится.

Кстати, о противостоянии двух Украин. Родной город «Шахтера» оккупирован, и красавец-стадион, который построил Ринат Ахметов, лучший стадион не только в Украине, но и один из лучших в Европе, стоит пустой, и команда на нем не играет. И донецкий «Шахтер» базируется в Киеве.

Поэтому и речи даже не может идти о каком-то противостоянии двух Украин.

- Выиграет или проиграет «Шахтер» от назначения Луческу?

— Поживем — увидим, давайте посмотрим. Во всяком случае это даст новый импульс «Шахтеру», потому что, когда нет острого соперничества, когда результат матча часто заранее предрешен, интереса не испытывает никто, ни болельщики, ни сами футболисты.

А вот теперь будет интересно, потому что и «Шахтер» будет заинтересован побеждать киевское «Динамо», и, уж конечно, «Динамо» будет заинтересовано побеждать «Шахтер».

- Динамовские ультрас, знаменитые буйным нравом, уже пообещали Луческу горячий прием. А насколько серьезны их угрозы?

— Я думаю, что если команда начнет побеждать, все забудут свои слова и возьмут их обратно.

- А какие рифы, подводные камни, течения Луческу ожидают в самом клубе? Дадут ли ему работать?

— Да, безусловно, ему дадут полный карт-бланш. Он будет работать, исходя из своего опыта, понимания игры, в его работу никто не будет вмешиваться, ни президент клуба, ни кто бы то ни было. Он будет абсолютно автономен в принятии решений, поэтому я не вижу здесь никаких проблем.

- Вы упомянули о том, что украинский футбол переживает кризисные времена, а в чем причина?

— Экономика и война. Война и экономика, что взаимосвязано. Война поломала планы многих, и футболистов, и футбольных команд в том числе.

Экономика просела в результате войны, и сегодня одни из лучших команд Украины, донецкий «Шахтер» и луганская «Заря», не могут играть на своих родных стадионах. Исходя из этого, есть проблемы и в организации чемпионата.