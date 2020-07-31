Работать с Леонидом Кучмой в Минской контактной группе было сложно, так как он принципиальный переговорщик, но, тем не менее, все подписанные документы были направлены на достижение мира. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала глава МИД ДНР Наталья Никонорова

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова: Мы испытываем сдержанный оптимизм по поводу прекращения огня © предоставлено Натальей Никоноровой

В течение всего процесса он сохранял довольно сбалансированную, дипломатическую позицию, не позволял себе резких высказываний.

«Можно сказать, что благодаря такой его позиции в некоторые моменты в принципе сохранялся переговорный процесс. Он понимал, чем грозит срыв переговоров. Можно сделать вывод о роли Кучмы в этом переговорном процессе, если посмотреть, сколько документов было им подписано, и все эти документы нацелены либо на установление режима тишины, либо это прорывной документ «Формула Штайнмайера», либо обязанности Украины по процессуальной очистке лиц, подлежащих обмену. Все эти документы составляют часть результатов работы Минской контактной группы», — рассказала Наталья Никонорова.

По словам главы внешнеполитического ведомства ДНР, Леонид Кучма прекратил участие в Минском переговорном процессе в связи с достижением определенного возраста.

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