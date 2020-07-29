Сейчас под документами, содержащими конкретные шаги по прекращению огня, стоит подпись Леонида Кучмы. И соответственно это уже документ, а не устное заявление, сообщила изданию Украина.ру Наталия Никонорова о том, какие договоренности достигнуты в Минске между ЛДНР и Украиной

- Наталия Юрьевна, лично вы считаете, что на переговорах с Украиной произошел прорыв и что действительно перемирие будет установлено раз и навсегда, или это чересчур оптимистический взгляд?

— Это действительно прогрессивный шаг, потому что очень долгое время мы пытались добиться от официальных представителей Украины поставить свою подпись под документом, содержащим дополнительные меры по контролю и стабилизации режима прекращения огня.

Заявление о бессрочном прекращении огня в 2019 году тоже содержало допмеры, но было устным. Тем не менее какое-то облегчение в плане уменьшения огня все же последовало за этим решением. Но оно осталось заявлением, не подкрепленным никаким подписями. Украинская сторона постепенно начала его игнорировать, и обстрелы по территории обеих республик усилились.

А сейчас под этим письменным обязательством, содержащим конкретные шаги по прекращению огня, стоит подпись Леонида Кучмы. И соответственно это уже документ, а не устное заявление. Документ, содержащий обязанности обеих сторон — Киева и Республик.

Будет ли режим тишины установлен навсегда — посмотрим. Как мы видим, Украина может не соблюдать и подписанные документы и обязательства, в том числе документы и обязательства, закрепленные и одобренные резолюциями Совбеза ООН. То есть у них наработано большое количество инструментов, как можно избегать, имитировать либо затягивать реализацию своих обязательств.

Конечно, и радикальные элементы на Украине достаточно сильны, и мы уже видели их первую реакцию на введение приказов, содержащих дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня. Поэтому будем смотреть, насколько вертикаль власти на Украине выстроена и насколько Зеленский как главнокомандующий справится со своими войсками и нацбатами.

Понятно, что доверия к украинской стороне нет, но уже есть подписанный в рамках минского процесса документ, содержащий конкретные шаги по сохранению режима прекращения огня. Поэтому мы испытываем сдержанный оптимизм. Более того, на данный момент сохраняется режим тишины, и обстрелов пока не зафиксировано.

- Что случилось с Кучмой? Почему он второй раз прекратил свое участие в минских переговорах?

— Леонид Данилович находится уже в почтенном возрасте. У него богатый политический опыт и большой политический вес. Мы достаточно позитивно приняли его возвращение в переговорный процесс, когда прошли президентские выборы, и Зеленский назначил снова Леонида Даниловича в качестве переговорщика в Минск, потому что в течение всего процесса он сохранял довольно сбалансированную, дипломатическую позицию, не позволял себе резких высказываний.

Можно сказать, что благодаря такой его позиции в некоторые моменты в принципе сохранялся переговорный процесс. Он понимал, чем грозит срыв переговоров. Можно сделать вывод о роли Кучмы в этом переговорном процессе, если посмотреть, сколько документов было им подписано, и все эти документы нацелены либо на установление режима тишины, либо это прорывной документ — «Формула Штайнмайера», либо обязанности Украины по процессуальной очистке лиц, подлежащих обмену. Все эти документы составляют часть результатов работы Минской контактной группы.

Я не могу сказать, что с ним было просто работать, так как он достаточно принципиальный переговорщик, но, тем не менее, все подписанные нами документы были направлены на достижение мира.

Почему он прекратил свое участие, достаточно сложно сказать, но нам кажется, что это касается сложности в связи с достижением определенного возраста чисто физически. Потому что политически, как нам кажется, Леонид Даниилович имеет большой опыт, чтобы лавировать при разных ситуациях и при разной власти.

- Будет ли очередной обмен пленными? Если да, то когда и по какой формуле?

— Прежде всего Украине необходимо изъять нормы из своего правового поля, которые были приняты совсем недавно и которые противоречат комплексу мер. На последнем заседании Контактной группы мы поставили прямой вопрос украинским представителям: готовы ли они подписаться и взять обязательства на себя, что Украина как государство привержена комплексу мер и Минским мирным договоренностям?

Если готовы, то они должны изъять эти нормы. Я сейчас говорю, в частности, о пункте четвертом постановления Верховной Рады о назначении очередных местных выборов, которое было принято 15 июля сего года.

Пункт четвертый содержит понятия, формулировки, терминологию и условия, которые категорически не совместимы с мирным переговорным процессом и с комплексом мер, который был одобрен резолюцией Совета Безопасности ООН.

Украинская сторона, к сожалению, не ответила на этот прямой вопрос прямым ответом. Поэтому для начала необходимо убедиться, продолжают ли участвовать в минском процессе представители Украины. Если они участвуют, тогда да, продолжаем совместную работу над списками, и обмен в любом случае должен произойти.

Если нет, и Украина это официально признает, тогда нам нужно понимать, что у этих людей, подлежащих обмену в соответствии с комплексом мер, будет абсолютно другой статус, и в рамках чего тогда будет проходить обмен, совершенно непонятно.



- Когда все-таки Украина примет законы об амнистии, особом статусе и выборах? Или этого не произойдет?

— Для начала Украина должна согласовать с представителями республик эти законы: об амнистии, об особом статусе Донбасса и в финале — о порядке местных выборов.

Но до всего этого процесса необходимо согласовать проект изменений в Конституцию, который должен закрепить особый статус Донбасса. Однако до сих пор мы не увидели ни одного проекта, ни одного предложения, которые могли бы обсуждаться в группе по политическим вопросам. Или в Контактной группе.

Это важно, потому что без закрепления этих особенностей в Конституции Украины, может быть принято решение об их неконституционности, либо этот закон может быть просто отменен Верховной Радой простым большинством.

И соответственно эти процессы и договорённости останутся просто без результата. Поэтому для начала мы ждем первый шаг от Украины — это изъятие противоречащих Минским соглашениям норм из своего правового поля.

И второе — это согласование проекта изменений в Конституцию Украины, учитывающих особый статус Донбасса.

- Зеленский говорит о возвращении Донбасса обратно в состав Украины. А сам народ Донбасса хочет этого возвращения?

— Народ Донбасса сделал свой выбор в 2014 году, и этот выбор ценностный — жить в мире и в соответствии со своими принципами и идеалами, идти с Россией одним путём.

А каков путь Украины, до сих пор пока не понятно — европейско-демократический или под его прикрытием выбор правового нигилизма, беспредела и агрессии. Так что подобные заявления Зеленского — чистый популизм, чтобы об этом говорить, Украине необходимо сделать огромное количество шагов хотя бы для начала реализации Минских соглашений. На данный момент такая фабула вопроса — это абсолютно оторванные от реальности фантазии.