Депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко назвал назначение экс-президента Украины Леонида Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу плохим знаком для Украины. Об этом 30 июля он написал в своем Telegram-канале

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