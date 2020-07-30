«Кравчук во главе нашей делегации в ТКГ в Минске — бесспорно плохой знак. Леонид Макарович, при всем уважении к нему как к первому президенту, за последнее время неоднократно подтвердил фразу о том, что из политики нужно вовремя уйти», — написал он.
Гончаренко отметил, что у Кравчука «есть связи с Виктором Медведчуком», а, следовательно, по его мнению, якобы и с Владимиром Путиным. Таким образом, считает Гончаренко, назначение Кравчука может означать «победу той группы, которая хочет достичь мира любой ценой». То есть за счет сдачи интересов Украины.