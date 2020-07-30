«Команда будет работать дальше, я также буду работать дальше, и мы скоро увидим, на какой должности», — сказал он в ходе круглого стола Киевской школы экономики.
Абромавичус напомнил, что изначально шел на должность гендиректора только на 2-3 месяца, чтобы начать финансовый и forensic-аудит, разработать стратегические документы и завести новую команду.
Согласно данным агентства, ранее рассматривался вопрос возможного возвращения Абромавичуса в набсовет госконцерна. Он уже возглавлял его в период с начала июня по конец августа 2019 года, когда президент Владимир Зеленский назначил его гендиректором «Укроборонпрома». Тогда Абромавичус отметил, что это решение было вынужденным из-за начавшихся негативных процессов, и он будет возглавлять компанию до отбора нового руководителя на конкурсе.