Гендиректор госконцерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус может сменить должность, об этом он сообщил по итогам встречи в среду, 29 июля, в Офисе президента, сообщил Интерфакс-Украина

Миллионы для Абромавичуса. Бешеный рост зарплат на Украине не остановить © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Абромавичус напомнил, что изначально шел на должность гендиректора только на 2-3 месяца, чтобы начать финансовый и forensic-аудит, разработать стратегические документы и завести новую команду.

Согласно данным агентства, ранее рассматривался вопрос возможного возвращения Абромавичуса в набсовет госконцерна. Он уже возглавлял его в период с начала июня по конец августа 2019 года, когда президент Владимир Зеленский назначил его гендиректором «Укроборонпрома». Тогда Абромавичус отметил, что это решение было вынужденным из-за начавшихся негативных процессов, и он будет возглавлять компанию до отбора нового руководителя на конкурсе.