Отсутствие новостей о супруге президента Елене Зеленской не оказывает никаких последствий для украинской политики, поскольку она не является политической фигурой. Об этом 29 июля в интервью Politeka Online рассказал политический эксперт Валентин Гладких

Эксперт напомнил, что Зеленская сопровождала супруга во время зарубежных визитов. Но поскольку подобных поездок не было уже давно, первая леди не появляется на экранах телевизоров. Елена Зеленская заразилась коронавирусом © Instagram Елена Зеленская

«Это связано с тем, что карантин, пандемия, и количество контактов президента в принципе ограничено. Думаю, что и переговоры сейчас проводятся в режиме скайп-конференции. Поэтому это та тема, которую не стоит обговаривать: она ни о чем… Может, она устала, может, отдыхает… Какое это имеет политическое значение? Она не является политической фигурой вообще», — заявил Гладких.

Также политолог отметил, что отсутствие или присутствие Зеленской никак не влияет на то, что происходит в украинском политикуме.