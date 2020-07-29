Эксперт напомнил, что Зеленская сопровождала супруга во время зарубежных визитов. Но поскольку подобных поездок не было уже давно, первая леди не появляется на экранах телевизоров.
«Это связано с тем, что карантин, пандемия, и количество контактов президента в принципе ограничено. Думаю, что и переговоры сейчас проводятся в режиме скайп-конференции. Поэтому это та тема, которую не стоит обговаривать: она ни о чем… Может, она устала, может, отдыхает… Какое это имеет политическое значение? Она не является политической фигурой вообще», — заявил Гладких.
Также политолог отметил, что отсутствие или присутствие Зеленской никак не влияет на то, что происходит в украинском политикуме.