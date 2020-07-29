Европейский союз сделал заявление, в котором выразил обеспокоенность ситуацией в Крыму. Соответствующее сообщение появилось на сайте ЕС во вторник, 28 июля

Евросоюз расценил как нарушение международного права закладку двух новых кораблей для Черноморского флота РФ, в которой принял участие президент России Владимир Путин.

«Недавняя церемония закладки двух кораблей в Керчи — еще один четкий шаг в продолжающейся милитаризации полуострова, которая имеет значительное негативное влияние на региональную безопасность в Черном море», — говорится в сообщении.

Крым Украине не нужен. О чем свидетельствует позиция Зеленского по пресной воде для полуострова © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Доступ на материковую часть Украины и право на возвращение по месту жительства должны быть предоставлены безоговорочно и не должны требовать российского паспорта», — заявили в ЕС.

Ранее стало известно, что Украина обратилась к генеральному секретарю ООН с жалобой на морской парад в Севастополе в честь Дня Военно-морского флота. Украинская сторона назвала действия России «сознательными шагами», направленными на эскалацию напряженности в отношениях двух стран.