Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с членами наблюдательного совета фонда «Мемориал Холокоста «Бабий Яр» строительство мемориала в Киеве. Об этом в среду, 29 июля, сообщила пресс-служба Офиса президента

«Многие украинцы носят высокое звание Праведника народов мира. Это украинцы, которые часто ценой собственной жизни спасали евреев во время Холокоста. Создание мемориала очень важно для нашей страны. В ее истории было много трагических страниц. Однако мы должны помнить о них, рассказывать своим следующим поколениям. Такие моменты должны быть в истории Украины. Они в наших рассказах, в памяти, в книгах. Очень хочется, чтобы этот проект был воплощен в жизнь и мы вместе с вами построили историю», — сказал Зеленский.

История Бабьего Яра важна не только для еврейского народа, отметил глава наблюдательного совета фонда «Мемориал Холокоста «Бабий Яр» Натан Щаранский — в этом месте погибли также украинцы, поляки и белорусы.

«Холокост-Дисней». Скандального режиссера Хржановского призвали уволить из мемориального центра «Бабий Яр» © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк Рональд Лаудер отметил: будущий мемориал должен давать посетителям четкий ответ на вопрос, что такое антисемитизм, и привлечь внимание всего мира к истории Украины.

Экс-президент Польши Александр Квасьневский добавил, что проект также будет существенно влиять на имидж Украины.

В состав наблюдательного совета был включен первый президент Украины Леонид Кравчук. Он отметил, что будущий мемориал должен быть объективно правдивым, честным и гуманным.

Бабий Яр известен как место массовых расстрелов гражданского населения, главным образом евреев, цыган, киевских караимов, а также советских военнопленных, осуществлявшихся немецкими оккупационными войсками и украинскими коллаборационистами в 1941 году. Там было расстреляно свыше 100 тысяч человек.