Эпидемия коронавируса и карантинные меры могут помочь властям Украины списать на это ряд экономических неудач. Об этом 29 июля рассказал в интервью «РБК-Украина» директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко

По его словам, ВВП страны начал падать еще с января, когда еще не было ни карантина, ни эпидемии. Но граждане думают, что причина именно в коронавирусе.

«До введения карантина отношение к [Владимиру] Зеленскому хотя и было более позитивным, чем у предыдущих президентов в аналогичный период их каденций, но тенденции повторялись: резкий всплеск и затем постепенный спад. Но, скажем, в апреле по сравнению с февралем доверие к Зеленскому немного выросло. Дальше снова начался спад. Если честно, мне трудно объяснить этот феномен», — сказал он.

Поскольку ситуация с эпидемией и карантином стала привычной для украинцев, считает Быченко, в дальнейшем она будет играть против власти, но не напрямую.