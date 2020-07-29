«Мы сделали деление на четыре зоны… В каждой из этих зон будут разные ограничения. Наиболее мягкие ограничения будут касаться зеленой зоны», — сказал министр.
Он отметил, что в зеленой зоне обязательным является выполнение всех правил карантина, установленных в стране, — масочный режим, социальная дистанция, а также использование антисептика. Массовые мероприятия могут проводиться вместительностью не более одного человека на пять квадратных метров. Также будут действовать ограничения по посещению кинотеатров или театров, то есть залы должны заполниться не более чем на 50%.
В «красной зоне» будет ограничено движение транспорта — городского и междугороднего. Будут установлены соответствующие посты на пересечении с зеленой в красную зону.