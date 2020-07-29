Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что правительство изменило правила карантина из-за эпидемии коронавируса с 1 августа. Об этом 29 июля он сообщил на брифинге, который транслировался в Facebook

Больше тысячи украинцев подхватили коронавирус за сутки © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

Он отметил, что в зеленой зоне обязательным является выполнение всех правил карантина, установленных в стране, — масочный режим, социальная дистанция, а также использование антисептика. Массовые мероприятия могут проводиться вместительностью не более одного человека на пять квадратных метров. Также будут действовать ограничения по посещению кинотеатров или театров, то есть залы должны заполниться не более чем на 50%.

В «красной зоне» будет ограничено движение транспорта — городского и междугороднего. Будут установлены соответствующие посты на пересечении с зеленой в красную зону.