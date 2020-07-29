«С 1 августа у нас начинают действовать новые правила… Относительно приезда из заграницы — с 1 августа статистика будет обновляться раз в 7 дней… Также мы меняем показатели: если сегодня мы измеряем количество активных больных в той или иной стране, то с 1 августа это будет полностью так же, как это происходит в странах Европы», — заявил он.
По словам министра, будет два показателя, при превышении которых страна будет отнесена к «красной зоне». Первый показатель — прирост больных за последние 14 дней, если он превышает такой прирост на территории Украины. Второй показатель — процент (больных) в стране за последние 14 дней по сравнению с прошлыми 14 днями, если он будет более 30%.