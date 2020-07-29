Украина с 1 августа изменит подход к внесению других стран в «красную» или «зеленую» зоны в связи с пандемией COVID-19, и станет обновлять списки раз в неделю, вместо двух. Об этом 29 июля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, который транслировался в Facebook

Стала известна стоимость одной дозы вакцины от коронавируса © РИА Новости, Николай Хижняк | Перейти в фотобанк По словам министра, будет два показателя, при превышении которых страна будет отнесена к «красной зоне». Первый показатель — прирост больных за последние 14 дней, если он превышает такой прирост на территории Украины. Второй показатель — процент (больных) в стране за последние 14 дней по сравнению с прошлыми 14 днями, если он будет более 30%.