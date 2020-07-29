Если сегодняшнее прекращение огня в Донбассе продержится достаточно длительное время, то может стать ступенькой, от которой можно отталкиваться, чтобы двигаться дальше к урегулированию конфликта. Об этом рассказал известный украинский политолог Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: На Украине искусственно формируют запрос на сильную руку © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Если оно нарушится через пару недель или месяц, это будет очередным доказательством того, что ситуация зашла в глухой угол, в котором прогресса нет, считает эксперт.

«Это не первое прекращение огня, но в данном случае более внимательно подошли к выписыванию условий. Буду надеяться, что оно будет гораздо эффективнее, чем предыдущие», — указал Золотарев.

По его мнению, хотя в связи с этим режимом о прекращении огня многие стали выражать оптимизм, оптимизм этот должен быть сдержанным.