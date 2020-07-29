Ранее на переговорах контактной группы по Донбассу стороны договорились о дополнительных мерах контроля перемирия. Соглашение включает запрет на ведение любого вида огня, размещение тяжелого вооружения, наступательные и диверсионные действия,а также предусматривает дисциплинарную ответственность за нарушение договоренностей.
Если оно нарушится через пару недель или месяц, это будет очередным доказательством того, что ситуация зашла в глухой угол, в котором прогресса нет, считает эксперт.
«Это не первое прекращение огня, но в данном случае более внимательно подошли к выписыванию условий. Буду надеяться, что оно будет гораздо эффективнее, чем предыдущие», — указал Золотарев.
По его мнению, хотя в связи с этим режимом о прекращении огня многие стали выражать оптимизм, оптимизм этот должен быть сдержанным.