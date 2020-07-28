Власти Польши инициируют выход из Стамбульской конвенции по борьбе с насилием в отношении женщин. Об этом журналистам заявил генпрокурор страны Збигнев Зебро, передает издание Sputnik Беларусь

«Сегодня я подал заявление министру семьи, труда и социальной политики о начале действий по выходу из Конвенции», — сказал Зебро.

Домашнее насилие: Каждый десятый украинец считает нормой бить женщин © РИА Новости, Александр Прокопенко | Перейти в фотобанк

Зебро также отметил, что в конвенции не обозначены такие проблемы, приводящие к росту насилия, как алкоголь, наркотики.

Стамбульская конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин была принята странами-членами Совета Европы 11 мая 2011 года, она стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с домашним насилием.