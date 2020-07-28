«Сегодня я подал заявление министру семьи, труда и социальной политики о начале действий по выходу из Конвенции», — сказал Зебро.
По словам главы генеральной прокуратуры, в Европе нет страны, в которой стандарты недопущения насилия в отношении женщин соблюдаются лучше, чем в Польше. Он подчеркнул, что это является примером того, как стандарты могут соблюдаться без идеологии, «которая ставит под сомнение институты семьи, веры».
Зебро также отметил, что в конвенции не обозначены такие проблемы, приводящие к росту насилия, как алкоголь, наркотики.
Стамбульская конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин была принята странами-членами Совета Европы 11 мая 2011 года, она стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с домашним насилием.