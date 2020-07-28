Арт-хаус на фоне наркомана. Украинские полицейские угодили в новый скандал
Арт-хаус на фоне наркомана. Украинские полицейские угодили в новый скандал
© Facebook, Поліція Одеської області
Отмечается, что инцидент произошел 12 июля, когда на улице Киевской патрульные пытались задержать мужчину в наркотическом опьянении. В это время подошли две женщины, которые начали заступаться за нарушителя. Все это зафиксировано на видео, распространяемое в социальных сетях. 

Патрульные настаивают на том, что вынуждены были применить специальные средства, поскольку женщины игнорировали их требования и начали их бить.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК.    