Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) проверят возможное превышение полномочий сотрудниками патрульной полиции города Кременчуг Полтавской области, которые накануне при задержании двух женщин применили физическую силу и слезоточивый газ. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба ГБР

Арт-хаус на фоне наркомана. Украинские полицейские угодили в новый скандал © Facebook, Поліція Одеської області

Патрульные настаивают на том, что вынуждены были применить специальные средства, поскольку женщины игнорировали их требования и начали их бить.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК.