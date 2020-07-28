Всего с начала пандемии от осложнений, вызванных COVID-19, в стране скончались 1629 человек, 36 744 выздоровели. За последние сутки умерли 13 пациентов, 622 вылечились.

Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
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Лидерами по числу зараженных стали Львовская область (9099), Киев (7800) и Ровенская область (5784).

Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил о том, что коронавирус мутировал, — к таким выводам пришли ученые. При этом, по его словам, нет данных о том, что он становится более поражающим, однако мутация может повлиять на разработку вакцины.

 

 