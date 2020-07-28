За последние сутки на Украины было выявлено 919 случаев заражения коронавирусом – общее число зараженных достигло 66 575 человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Советом нацбезопасности и обороны во вторник, 28 июля

Всего с начала пандемии от осложнений, вызванных COVID-19, в стране скончались 1629 человек, 36 744 выздоровели. За последние сутки умерли 13 пациентов, 622 вылечились.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил о том, что коронавирус мутировал, — к таким выводам пришли ученые. При этом, по его словам, нет данных о том, что он становится более поражающим, однако мутация может повлиять на разработку вакцины.