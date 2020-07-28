Ссора женщин была запечатлена на видео, которое набрало в сети несколько миллионов просмотров.
На кадрах видно, что тележка одной женщины полностью заполнена упаковками туалетной бумаги. Увидев это, другая женщина попыталась забрать у первой одну упаковку бумаги. В результате между женщинами завязалась драка.
Австралийка, у которой пытались отнять туалетную бумагу, утверждала, что использовала свое право на самооборону. Однако судья заявил, что она «взяла закон в свои руки». Она уже подала апелляцию.
Обе женщины были приговорены к условному сроку.