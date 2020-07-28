В Австралии суд признал двух женщин, устроивших потасовку из-за упаковки туалетной бумаги в супермаркете, виновными в участии в драке в общественном месте. Об этом на днях сообщил телеканал 7News

Продукты, мыло, туалетная бумага: Минск ввел госрегулирование цен на более чем 25 товаров © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк Ссора женщин была запечатлена на видео, которое набрало в сети несколько миллионов просмотров.

На кадрах видно, что тележка одной женщины полностью заполнена упаковками туалетной бумаги. Увидев это, другая женщина попыталась забрать у первой одну упаковку бумаги. В результате между женщинами завязалась драка.

Австралийка, у которой пытались отнять туалетную бумагу, утверждала, что использовала свое право на самооборону. Однако судья заявил, что она «взяла закон в свои руки». Она уже подала апелляцию.

Обе женщины были приговорены к условному сроку.