Мирча Луческу останется тренировать «Динамо». Об этом президент клуба Игорь Суркис заявил в прямом эфире на Youtube-канале футбольного журналиста Игоря Цыганыка 27 июля после переговоров с Луческу

Цыганик и Суркис имели договоренность, что президент «Динамо» позвонит ему сразу после переговоров с Луческу и сообщит о результатах. Суркис так и сделал.

«Ну все нормально. Есть у "Динамо"тренер», — сказал президент «бело-синих» журналисту.

Луческу проработал наставником киевского «Динамо» всего четыре дня © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Учитывая то, что Суркис и Луческу в понедельник проводили переговоры, следует, что мысли об отставке в румынского специалиста действительно были. Это же подтверждает и Игорь Цыганик, который говорит, что 27 июля лично общался с Луческу.

Одним из первых о возможной отставке Луческу сообщил румынское спортивное издание Gazeta Sportulor: там рассказали, что получили копию письма, в котором Луческу объяснил мотивы своего желания уйти в отставку.

В письме Луческу поблагодарил руководство «Динамо» за приглашение, но сказал, что не сможет работать «в атмосфере враждебности, особенно со стороны ультрас, поддержка которых так нужна команде».

«Я никогда не был трусом. Я принимал спортивные вызовы — переходил из" Галатасарая "в" Бешикташ "и из бухарестского" Динамо "в" Рапид "(эти команды являются принципиальными соперниками в чемпионатах Турции и Румынии — Ред.). Но там меня поздравляли с надеждой и распростертыми объятиями», — отмечал он.

«Я не могу принять болельщиков, которые выступают против интересов своего клуба», — добавлял Луческу.

Он также опроверг предположения о том, что в «Динамо» он перешел только ради денег, сказав, что «деньги были последним вопросом».