У сотрудников Печерского районного суда Киева обнаружили COVID-19. Об этом 27 июля сообщается на странице суда в Facebook

Коронавирус проник в Хозяйственный суд Одесской области © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Печерский районный суд города Киева продолжает работать в штатном режиме для обеспечения каждому доступа к правосудию.

Суд просит воздержаться от участия в судебных заседаниях, если слушания не предусматривают обязательного присутствия, а также от личного посещения суда для подачи исков, заявлений, жалоб, ходатайств и других обращений.