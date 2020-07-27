«Сообщаем участникам судебных заседаний и посетителей суда, у работников Печерского районного суда города Киева подтвержден диагноз COVID-19. Проводится тестирование на COVID-19 контактных лиц и решается вопрос о проведении дезинфицирующих и профилактических мероприятий в суде», — говорится в сообщении.
Печерский районный суд города Киева продолжает работать в штатном режиме для обеспечения каждому доступа к правосудию.
Суд просит воздержаться от участия в судебных заседаниях, если слушания не предусматривают обязательного присутствия, а также от личного посещения суда для подачи исков, заявлений, жалоб, ходатайств и других обращений.