Украина никогда не сможет создать мощный военно-морской флот просто потому, что она по своей природе является лишь причерноморским государством, и гигантский ВМФ ей просто не нужен. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко влог №75: Перспективы развития военно-морского флота Украины © кадр из видео Украина.ру

«Украина не в состоянии вести боевые действия даже с таким государством, как Турция. Соответственно, какие-то крупные десантные мощности Украине не нужны. Куда она их будет высаживать? Из Одессы в Ильичевск?» — размышляет Ищенко.

Теоретически Украина может воевать с Румынией, но эта страна тоже не обладает огромным побережьем, и для борьбы с ним тоже нет смысла строить крупный десантный флот, указал политолог.

Поэтому, по его мнению, Украине нужен маленький прибрежный флот, который мог бы бороться с контрабандой и обеспечивать охрану морской границы, но не более того.