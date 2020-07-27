Украине, считает эксперт, нужен небольшой катерный флот, который по сути лишь будет обеспечивать ее береговую охрану и который будет состоять максимум из фрегатов или корветов.
«Украина не в состоянии вести боевые действия даже с таким государством, как Турция. Соответственно, какие-то крупные десантные мощности Украине не нужны. Куда она их будет высаживать? Из Одессы в Ильичевск?» — размышляет Ищенко.
Теоретически Украина может воевать с Румынией, но эта страна тоже не обладает огромным побережьем, и для борьбы с ним тоже нет смысла строить крупный десантный флот, указал политолог.
Поэтому, по его мнению, Украине нужен маленький прибрежный флот, который мог бы бороться с контрабандой и обеспечивать охрану морской границы, но не более того.