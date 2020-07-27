Китай объявил об официальном закрытии генерального консульства США в городе Чэнду. Об этом говорится в распространенном заявлении министерства иностранных дел КНР, которое 27 июля приводит РИА Новости

Китай пригрозил США ответными мерами из-за вторжения на территорию консульства в Хьюстоне © AP, Andy Wong, File

Национальный флаг США спустили с флагштока в генконсульстве, а все сотрудники покинули здание.

После этого представители компетентных органов Китая вошли на территорию учреждения через главные ворота и приняли его в свое ведение.

Генконсульство США в Чэнду было открыто в 1985 году и отвечало за юго-запад страны, в том числе провинции Сычуань, Юньнань, Гуйчжоу, Тибетский автономный район, а также город центрального подчинения Чунцин. Консульство находится в стратегически важном месте: это единственное американское представительство среди юго-западных провинций.

На прошлой неделе Китай решил отозвать лицензию на учреждение и ведение деятельности генерального консульства США в Чэнду, а также выдвинул конкретные требования к генеральному консульству прекратить любую деятельность и мероприятия.