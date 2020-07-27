В понедельник в 00:01 по киевскому времени в Донбассе вступило в силу новое перемирие

В ВС Украины назвали условие, при котором Киев готов нарушить перемирие в Донбассе © Facebook, Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Планируется, что перемирие будет действовать до полного и всеобъемлющего урегулирования конфликта на востоке Украины.

Режим прекращения огня предусматривает запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, отказ от применения огня, включая снайперский, и запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях.