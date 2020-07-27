Договоренности о прекращении огня были достигнуты 22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое прошло в формате видеоконференции при участии представителей Донецкой и Луганской Народных Республик
Планируется, что перемирие будет действовать до полного и всеобъемлющего урегулирования конфликта на востоке Украины.
Режим прекращения огня предусматривает запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, отказ от применения огня, включая снайперский, и запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях.