В ВС Украины назвали условие, при котором Киев готов нарушить перемирие в Донбассе
В ВС Украины назвали условие, при котором Киев готов нарушить перемирие в Донбассе
© Facebook, Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Договоренности о прекращении огня были достигнуты 22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое прошло в формате видеоконференции при участии представителей Донецкой и Луганской Народных Республик

Планируется, что перемирие будет действовать до полного и всеобъемлющего урегулирования конфликта на востоке Украины.

Режим прекращения огня предусматривает запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, отказ от применения огня, включая снайперский, и запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях.

 