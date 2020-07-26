Ранее Контактная группа по Донбассу согласовала комплекс дополнительных мер по контролю перемирия, который помимо прочего включает в себя запрет на деятельность диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и запрет на ведение огня, в том числе снайперского.
«Еще раз подчеркиваем, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих в случае нарушения договоренностей противником действовать в соответствии с нормами Международного права и национального законодательства Украины в случае не только наступательных, но и провокационных действий вооруженных формирований РФ, проведение противником диверсионно-разведывательных операций и создание угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждение или уничтожение инфраструктуры», — говорится в сообщении ООС.
Ранее штаб сообщил, что подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к прекращению огня на линии разграничения на Донбассе, которое должно вступить в силу с 00:01 27 июля.
В свою очередь управления Народной милиции ЛНР и ДНР уже издали приказы о переходе к полному бессрочному прекращению огня.