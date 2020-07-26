В среду, 22 июля, в формате видеоконференции участники Трехсторонней контактной группы договорились установить в Донбассе режим полного прекращения огня с полуночи 27 июля.
Однако, по словам собеседника издания, отсутствует реальный механизм воздействия на тех, кто находится в военных структурах.
«Условно говоря, кадровые военные могут между собой договориться. А что делать с искателями приключений, что делать с теми, кто под прикрытием огня сопровождает караваны с наркотой и контрабандой через линию фронта, как с одной, так и с другой стороны? Теми, кто зарабатывает на войне, теми, для кого война превратилась в разновидность бизнеса? А таких немало, как с украинской стороны, так и со стороны народных республик», — считает политолог.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока договоренность о прекращении огня на Донбассе и уголовная ответственность за ее нарушение является лишь совместным заявлением сторон.
Полностью интервью можно прочитать здесь.