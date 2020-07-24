Террор стал уже нормальным явлением, даже в развитых странах мира с серьезными силовыми ведомствами, не говоря уже об Украине, считает украинский политолог Кость Бондаренко

Во вторник, 21 июля, в Луцке террорист Максим Кривош больше 10 часов удерживал 13 заложников в автобусе. Спустя два дня ветеран так называемой АТО Роман Скрыпник в Полтаве захватил полковника полиции, которого потом опустил, а сам скрылся.

- Константин Петрович, случайно ли совпадение по времени этих событий?

— В этой ситуации надо говорить не о случайности или неслучайности этих событий, тут надо говорить о тенденциях. Во-первых, ранние попытки осуществить демонстративные террористические акты заканчивались фактически тем, что террористы оказывались на свободе, потому что за них подписывались их боевые побратимы. Вот эта тотальная безнаказанность порождала новые преступления.

Что касается второго момента, это то, что сегодня обострились отношения между силовыми ведомствами, и в данной ситуации очень многое наталкивает на мысль о картинности всего происходящего и неслучайности всего происходящего.

- Следует ли в таком случае ожидать, что подобные события в будущем будут повторяться?

— От этого никто не застрахован, мы живем в эпоху террора. И террор, к сожалению, стал уже нормальным явлением, даже в развитых странах мира с серьезными силовыми ведомствами.

А что же говорить про Украину, где огромное количество людей с посттравматическим синдромом, большое число людей, травмированных агрессивной информационной средой, которая существует на Украине. Так что, к сожалению, мы не застрахованы от этого.

- А как бы вы оценили поведение президента Владимира Зеленского во время событий в Луцке? Ведь он по сути пошел на поводу у террориста, выступив с видеообращением?

— Я думаю, что еще неоднократно будут разбирать поведение каждого, как вел себя Зеленский, как вел себя Аваков и другие представители власти.

Сезон захвата заложников на Украине продолжается. Кто такой «полтавский террорист» Роман Скрипник © Департамент уголовного розыска Украины | Департамент уголовного розыска Украины | Перейти в фотобанк

Думаю, теперь нужно судить по тому, как Зеленский в дальнейшем будет реагировать на вызовы. То есть, я считаю, что ему необходимо сосредоточиться на борьбе с терроризмом, на предотвращении терроризма. Тем более он главнокомандующий, он имеет все возможности, чтобы возглавить эту борьбу.

- Как вы относитесь к видеобращению Давида Жвании, в котором он сознался в участии в ОПГ, которая финансировала Майдан, назвав при этом и ряд других известных фамилий, в том числе Порошенко, Парубия, Яценюка и Пашинского? Стоит ли этому доверять?

— Посмотрел, посмеялся. Потому что никаких последствий это заявление иметь не будет.

По Станиславскому: Не верю. Я знаю, что Порошенко создал преступную группировку, он совершил преступление и должен за это ответить, но не Жвании говорить об этом.

- В среду, 22 июля, в формате видеоконференции участники Трехсторонней контактной группы договорились установить в Донбассе режим полного прекращения огня с полуночи 27 июля. На ваш взгляд, принесет ли это решение мир в Донбасс?

— Дело в том, что таких попыток объявить прекращение огня было немало, все они заканчивались ничем. Я пока что скептически отношусь к подобной попытке, хотя, конечно, для Донбасса это могло бы положительно повлиять на установление мира.

- Следует ли ожидать очередных нарушений этого перемирия после 27-го числа?

— Теоретически конечно, потому что отсутствует реальный механизм воздействия на тех, кто находится в военных структурах. Условно говоря, кадровые военные могут между собой договориться. А что делать с искателями приключений, что делать с теми, кто под прикрытием огня сопровождает караваны с наркотой и контрабандой через линию фронта, как с одной, так и с другой стороны?

Господин соврамши в очередной раз выступил перед публикой. Президент Зеленский получил ответ из Москвы © пресс-служба президента Украины

- Каким же должен быть рецепт восстановления мира на востоке Украины?

— Четко следовать Минским договоренностям, заняться тем, чтобы убрать с линии конфликта тех, кого там не должно быть, применить силу, чтобы там остались только военные. Чтобы только военные вели между собой диалог непосредственно на линии разграничения, а политики вели диалог в Минске.