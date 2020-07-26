«А что же говорить про Украину, где огромное количество людей с посттравматическим синдромом, большое число людей, травмированных агрессивной информационной средой, которая существует на Украине. Так что, к сожалению, мы не застрахованы от этого», — считает политолог.
Во вторник, 21 июля, в Луцке террорист под псевдонимом Максим Плохой захватил в заложники 13 пассажиров автобуса.
В четверг, 23 июля, ветеран АТО Роман Скрыпник в Полтаве захватил полковника полиции, которого потом отпустил, а сам скрылся.
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