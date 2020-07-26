Мы живем в эпоху террора, который, к сожалению, стал уже нормальным явлением, даже в развитых странах мира с серьезными силовыми ведомствами, рассказал в интервью изданию Украина.ру украинский политолог Кость Бондаренко

«А что же говорить про Украину, где огромное количество людей с посттравматическим синдромом, большое число людей, травмированных агрессивной информационной средой, которая существует на Украине. Так что, к сожалению, мы не застрахованы от этого», — считает политолог.

Сезон захвата заложников на Украине продолжается. Кто такой «полтавский террорист» Роман Скрипник © Департамент уголовного розыска Украины | Департамент уголовного розыска Украины | Перейти в фотобанк Максим Плохой захватил в заложники 13 пассажиров автобуса.

В четверг, 23 июля, ветеран АТО Роман Скрыпник в Полтаве захватил полковника полиции, которого потом отпустил, а сам скрылся.

Полностью интервью можно прочитать здесь.