Половину средств макрофинансовой помощи Брюссель согласился перечислить Украине сразу, но для получения следующих 600 млн Украина должна провести ряд реформ. Об этом 24 июля сообщает «Европейская правда»

Украинская налоговая будет ликвидирована к концу года по требованию ЕС – Шмыгаль © Кабинет министров Украины

Отмечается, что Украина обязалась осуществить полную перезагрузку Высшей квалификационной комиссии судей. Также Украина должна завершить аттестацию прокуроров на региональном уровне и начать процесс аттестации на местном уровне. Кроме того, правительство должно реформировать налоговую и таможенную администрацию, провести полноценный конкурсный отбор руководителей таможни и налоговой, а также структурные изменения в этих службах.

Премьер Украины Денис Шмыгаль предположил, что условия могут быть выполнены к началу 2021 года.