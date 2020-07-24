«В четверг, 23 июля, Украина и ЕС официально одобрили соглашение о макрофинансовой помощи — кредит на сумму 1,2 млрд евро. Половину средств Брюссель согласился перечислить сразу, а вот для получения следующих 600 млн Украина должна провести ряд реформ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Украина обязалась осуществить полную перезагрузку Высшей квалификационной комиссии судей. Также Украина должна завершить аттестацию прокуроров на региональном уровне и начать процесс аттестации на местном уровне. Кроме того, правительство должно реформировать налоговую и таможенную администрацию, провести полноценный конкурсный отбор руководителей таможни и налоговой, а также структурные изменения в этих службах.
Премьер Украины Денис Шмыгаль предположил, что условия могут быть выполнены к началу 2021 года.