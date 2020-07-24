Обладатель «Золотого мяча» 1986 года в составе киевского «Динамо» Игорь Беланов прокомментировал решение руководства клуба назначить на пост главного тренера Мирчу Луческу. Свое мнение экс-футболист высказал на своей странице в Facebook 23 июля

Луческу в киевском «Динамо». Когда реальность жрет фантастику © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

«Честно, не могу подобрать литературных слов — остались одни выражения… Категорически не согласен с отставкой [Алексея] Михайличенко, но еще больше шокирован назначением Луческу. Неужели негласный принцип "не брать, не назначать, не принимать" в "Динамо" игроков и специалистов команды-главного оппонента и наоборот перестал работать?» — поинтересовался Беланов.

По его словам, данное назначение нарушило «вечные устои» футбольного мира. Так, экс-футболист напомнил, как во время игры команд звезд-ветеранов Христо Стоичков демонстративно не подал руку Луишу Фигу, так как это «вопрос этики, неписаное правило клубного патриотизма».

А в этом году, по мнению Беланова, мир сошел с ума.