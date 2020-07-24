В четверг, 23 июля, Луческу был назначен наставником киевлян. Контракт подписан на два года с возможностью пролонгации на такой же срок. Последним местом работы 74-летнего Луческу была сборная Турции, а до этого он долгие годы возглавлял донецкий «Шахтер» — непримиримого соперника киевского «Динамо».
«Честно, не могу подобрать литературных слов — остались одни выражения… Категорически не согласен с отставкой [Алексея] Михайличенко, но еще больше шокирован назначением Луческу. Неужели негласный принцип "не брать, не назначать, не принимать" в "Динамо" игроков и специалистов команды-главного оппонента и наоборот перестал работать?» — поинтересовался Беланов.
По его словам, данное назначение нарушило «вечные устои» футбольного мира. Так, экс-футболист напомнил, как во время игры команд звезд-ветеранов Христо Стоичков демонстративно не подал руку Луишу Фигу, так как это «вопрос этики, неписаное правило клубного патриотизма».
А в этом году, по мнению Беланова, мир сошел с ума.