В Киевской области неизвестные расстреляли 44-летнего бизнесмена, вице-президента боксерского клуба Игоря Плекана на глазах у его 7-летнего сына. Об этом сообщило издание «Факты» 23 июля

В Киеве мужчина расстрелял бывшего шефа из-за невыплаты зарплаты © CC0, Pixabay Отмечается, что инцидент произошел вблизи железнодорожного переезда, когда Плекан с сыном ехали на дачу в село Артемовку Бориспольского района. В этот момент из кустов выбежали неизвестные и начали обстреливать машину из автоматов.

По данным издания, уже раненый мужчина съехал с дороги в поле, проехал около 300 м и позвонил жене. После этого стрелявшие разрешили сыну убежать. Мальчик добрался домой и показал матери, где искать отца.

Согласно сообщению, в Плекана попало как минимум четыре пули, спасти его не удалось. Супруга погибшего рассказала, что ему регулярно поступали угрозы от неизвестных.