Заместитель министра образования Любомира Мандзий в эфире телеканала «Украина 24» объяснила, как будут работать школы в Украине с 1 сентября в условиях карантина, сообщает сайт vseosvita.ua 23 июля

Мандзий сообщила, что 22 июля было принято новое постановление Кабинета министров относительно адаптивного карантина.

Минздрав Украины разрабатывает новый формат обучения в школах из-за COVID-19 © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

Решение об отнесении той или иной территории к определенной зоне принимает Госкомиссия техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Если территория попадет в "зеленую", "желтую" или "оранжевую" зону — ее жители быть уверены, что дети 1 сентября сядут за школьные парты, сказала чиновница.

Только в зоне с "красным" уровнем опасности появляется запрет посещения учреждений образования, пояснила она.