Мандзий сообщила, что 22 июля было принято новое постановление Кабинета министров относительно адаптивного карантина.
В зависимости от уровня эпидемической ситуации, территория Украины будет разделена на определенные зоны: "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную".
Решение об отнесении той или иной территории к определенной зоне принимает Госкомиссия техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Если территория попадет в "зеленую", "желтую" или "оранжевую" зону — ее жители быть уверены, что дети 1 сентября сядут за школьные парты, сказала чиновница.
Только в зоне с "красным" уровнем опасности появляется запрет посещения учреждений образования, пояснила она.