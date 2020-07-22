Обращение Сейма содержит целый набор обвинений в адрес официального Минска: репрессии в адрес оппозиции, нарушение прав человека, недемократические выборы и т.д.
Утверждается, что санкции против Белоруссии были отменены в 2016 году, но сейчас «новая волна жестоких репрессий со стороны режима Лукашенко против его политических оппонентов, мирных демонстрантов, независимых СМИ и гражданского общества дает понять, что это решение должно быть пересмотрено немедленно».
Выборы президента Белоруссии намечены на 9 августа.