Министр экономики Украины назвал Белоруссию и Казахстан членами «блока страны-агрессора»
Министр экономики Украины назвал Белоруссию и Казахстан членами «блока страны-агрессора»
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Обращение Сейма содержит целый набор обвинений в адрес официального Минска: репрессии в адрес оппозиции, нарушение прав человека, недемократические выборы и т.д.

Утверждается, что санкции против Белоруссии были отменены в 2016 году, но сейчас «новая волна жестоких репрессий со стороны режима Лукашенко против его политических оппонентов, мирных демонстрантов, независимых СМИ и гражданского общества дает понять, что это решение должно быть пересмотрено немедленно».

Выборы президента Белоруссии намечены на 9 августа.

 