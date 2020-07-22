На сайте Сейма Литвы появилось обращение ряда депутатов литовского парламента к Евросоюзу с призывом ввести санкции против Белоруссии, пишет 22 июля Sputnik Беларусь

Министр экономики Украины назвал Белоруссию и Казахстан членами «блока страны-агрессора» © latifundist.com | latifundist.com | Перейти в фотобанк

Утверждается, что санкции против Белоруссии были отменены в 2016 году, но сейчас «новая волна жестоких репрессий со стороны режима Лукашенко против его политических оппонентов, мирных демонстрантов, независимых СМИ и гражданского общества дает понять, что это решение должно быть пересмотрено немедленно».

Выборы президента Белоруссии намечены на 9 августа.