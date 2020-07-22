Служба безопасности Украины задержала бывшего сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу (позывной «Швед»). Об этом 22 июля сообщает rbc.ua

МВД ДНР назвало имена убийц Александра Захарченко и Моторолы © Павел Нырков

«Следователями органов безопасности сообщено о подозрении запрашиваемому гражданину (Байдале — ред.) в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц. — ред.), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — отметили в СБУ.

Подробности задержания и обысков у сотрудников разведки Минобороны силовики не сообщили, сославшись на запрет разглашать данные досудебного расследования.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. Власти республики назвали случившееся терактом. В прошлом году МВД ДНР назвало организаторами его убийства агентов под руководством сотрудника департамента контрразведки СБУ Андрея Байдалы.