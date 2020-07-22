«Мы договорились о том, что он сделает первый шаг — отпустит нескольких людей. У нас была информация о раненом, и я попросил его отпустить раненого, беременную женщину и ребенка. Он сказал, что раненого нет, что это был блеф. Поэтому договорились, что отпустит трех человек, и я после этого запишу видео», — рассказал Зеленский.
По его словам, была достигнута договоренность, что через полчаса после того, как его видеообращение появится в соцсети, заложники смогут покинуть автобус.
Президент подчеркнул, что это был очевидный шаг, который помог избежать штурма захваченного автобуса и не рисковать жизнью людей.
Зеленский также сообщил, что украинская власть рассматривала несколько вариантов решения ситуации, а для контроля приходилось делать перерывы во время встречи с президентом Швейцарии. Глава государства общался с террористом 7-10 минут.