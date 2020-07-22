Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя операцию по освобождению заложников в Луцке, отметил, что со своей стороны делал все, чтобы сохранить жизни людей. Об этом 22 июля сообщается на сайте Офиса президента Украины

«Открыл врата ада»: Соловьев назвал грубейшую ошибку Зеленского © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

По его словам, была достигнута договоренность, что через полчаса после того, как его видеообращение появится в соцсети, заложники смогут покинуть автобус.

Президент подчеркнул, что это был очевидный шаг, который помог избежать штурма захваченного автобуса и не рисковать жизнью людей.

Зеленский также сообщил, что украинская власть рассматривала несколько вариантов решения ситуации, а для контроля приходилось делать перерывы во время встречи с президентом Швейцарии. Глава государства общался с террористом 7-10 минут.