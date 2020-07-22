Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины беспокоит отрицательный баланс с РФ, Белоруссией и Казахстаном, поскольку из общего дефицита в рамках объемов торговли на 10 млрд долларов примерно 6 млрд приходится на эти страны. Об этом 22 июля глава ведомства Игорь Петрашко рассказал в интервью «РБК-Украина»

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