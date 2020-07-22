«Это огромная сумма. Рынки для нас закрыли, а мы дальше продолжаем очень много чего покупать из тех стран. Мы не сможем в долгосрочном плане так выжить… То, что россиянам запрещено экспортировать в Украину, они поставляют в Беларусь, ставят там штамп, и это уже идет как белорусский товар в Украину», — сказал он.
Как отметил Петрашко, Украина торгует с миром, получает деньги «и просто вот так вот покупает продукцию у блока страны-агрессора». Министр сообщил, что сейчас в Минэкономики работают над тем, как отслеживать и отсекать подобные партии товара из России.