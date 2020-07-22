«В очередной раз обращаемся с призывом к США и их союзникам по НАТО воздержаться от проведения подобного рода военных учений в акватории Черного моря, с применением различных видов современной боевой техники. В случае эскалации напряженности в регионе вся ответственность за возможные негативные последствия полностью ложится на США и их союзников по блоку НАТО», — говорится в материале.
Там подчеркивается, что в военных учениях стран НАТО Sea Breeze-2020 также принимают участие и грузинские военнослужащие.
По информации ведомства, в военно-морских маневрах участвуют 27 боевых кораблей, 19 самолетов и 2000 военнослужащих из Украины, Грузии и семи стран-членов НАТО: США, Болгарии, Турции, Румынии, Франции, Испании и Норвегии.
«Подобное развитие событий может привести к непредсказуемым последствиям и спровоцировать новый виток напряженности как в черноморском бассейне, так и на Южном Кавказе», — уверены в МИД.
Международные учения Sea Breeze-2020 начались в Черном море 20 июля. По словам командующего Военно-морскими силами ВС Украины Алексея Неижпапы, они проводятся для «отработки широкого спектра заданий именно в море, где сейчас возникают актуальные вызовы и угрозы системы международной безопасности».