Но для того, чтобы наметился некий рост киргизской экономики, подчеркнул эксперт, потребуется больше времени, и потребуется сделать так, чтобы киргизская элита была более ответственной, и меньше воровала.
«Это, наверное, самый трудный пункт в стратегии по налаживанию отношений с Кыргызстаном. Других элит, как говорится, у нас нет, и приходится работать с тем, что есть», — уверен Грозин.
России, хочет она этого или нет, придется в своих интересах поддерживать это государство, вписывать его долги и давать новые деньги, чтобы поддерживать в этом государстве приемлемый для нас уровень стабильности, уверен специалист.
Потому что если этот уровень стабильности окажется неприемлемым, России придется тратить значительно большие ресурсы на то, чтобы защитить свои национальные интересы, заключил собеседник издания.