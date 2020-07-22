После того, как Киргизия вошла в ЕАЭС, наметились робкие возможности для того, чтобы вывести республику из перманентного экономического тупика. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Политолог Грозин об аресте Атамбаева: В Кыргызстане повторяется украинский сценарий с участием США © РИА Новости, Александр Натрускин

«Это, наверное, самый трудный пункт в стратегии по налаживанию отношений с Кыргызстаном. Других элит, как говорится, у нас нет, и приходится работать с тем, что есть», — уверен Грозин.

России, хочет она этого или нет, придется в своих интересах поддерживать это государство, вписывать его долги и давать новые деньги, чтобы поддерживать в этом государстве приемлемый для нас уровень стабильности, уверен специалист.

Потому что если этот уровень стабильности окажется неприемлемым, России придется тратить значительно большие ресурсы на то, чтобы защитить свои национальные интересы, заключил собеседник издания.