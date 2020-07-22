Россия может применить новейшее стратегическое оружие в ответ на возможные кибератаки со стороны ЦРУ США по критическим объектам. Об этом рассказал политический аналитик Евгений Сатановский в недавнем эфире радиостанции «Вести FM»

Сатановский рассказал, что будет, если РФ вмешается с конфликт Баку и Еревана, и что, если нет © Минобороны Азербайджана Дональда Трампа, разрешающем ЦРУ кибероперации против ряда государств, включая Россию и Китай. Утверждается, что ЦРУ может не согласовывать киберудары с Белым домом, а также наносить их по критической инфраструктуре противника, что запрещено международными законами.

«За такие вещи ваш Вашингтон можно вообще на воздух поднять. Да не только Вашингтон, но и все те места, где у вас есть что-то стратегическое. А как это будет, "Кинжалом" ли, "Буревестником" или другими какими-то системами, которые сейчас у России есть, а у Америки нет, значения не имеет», — категоричен эксперт.

Сатановский напомнил, что все новые типы оружия, о которых президент РФ Владимир Путин говорил в знаменитом Послании Федеральному собранию в марте 2018 года, уже испытаны и поступили на вооружение России либо близки к этому.

Поэтому США и любые другие недоброжелатели должны учитывать это при принятии решений в отношении РФ, подчеркнул специалист.

Он также добавил, что новые данные полностью обнуляют претензии Штатов к мифическим «русским хакерам», так как в этом случае речь идет о госструктуре и критически важных для страны и ее населения объектах.