Ранее СМИ сообщили о секретном указе президента США Дональда Трампа, разрешающем ЦРУ кибероперации против ряда государств, включая Россию и Китай. Утверждается, что ЦРУ может не согласовывать киберудары с Белым домом, а также наносить их по критической инфраструктуре противника, что запрещено международными законами.
«За такие вещи ваш Вашингтон можно вообще на воздух поднять. Да не только Вашингтон, но и все те места, где у вас есть что-то стратегическое. А как это будет, "Кинжалом" ли, "Буревестником" или другими какими-то системами, которые сейчас у России есть, а у Америки нет, значения не имеет», — категоричен эксперт.
Сатановский напомнил, что все новые типы оружия, о которых президент РФ Владимир Путин говорил в знаменитом Послании Федеральному собранию в марте 2018 года, уже испытаны и поступили на вооружение России либо близки к этому.
Поэтому США и любые другие недоброжелатели должны учитывать это при принятии решений в отношении РФ, подчеркнул специалист.
Он также добавил, что новые данные полностью обнуляют претензии Штатов к мифическим «русским хакерам», так как в этом случае речь идет о госструктуре и критически важных для страны и ее населения объектах.