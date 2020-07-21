Принятие закона «Об управлении отходами» создаст предпосылки для превращения мусора в дополнительный ресурс для заработка на Украине, сказала член Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования и одна из соавторов законопроекта Леся Василенко

«Мусор — это не просто отходы, а отдельный продукт со своей отдельной добавленной стоимостью, продукт, на котором можно зарабатывать», — приводит ее слова Укринформ.

Status Quo: Сокровища на чердаках и свалках © РИА Новости, Борис Бабанов | Перейти в фотобанк

«Украина имеет все шансы также начать зарабатывать на мусоре, чтобы он становился бы не обузой, который загрязняет тысячи гектаров земли, а дополнительным ресурсом», — заявила политик.

Однако для этого, по ее словам, украинцы должны меньше мусорить, то есть производить существенно меньше такого замечательного во всех отношениях сырья для вторичной переработки, на котором хочет заработать депутат.