«Мусор — это не просто отходы, а отдельный продукт со своей отдельной добавленной стоимостью, продукт, на котором можно зарабатывать», — приводит ее слова Укринформ.
Василенко считает, что заработать на мусоре можно путем его переработки, в том числе производства биогаза.
«Украина имеет все шансы также начать зарабатывать на мусоре, чтобы он становился бы не обузой, который загрязняет тысячи гектаров земли, а дополнительным ресурсом», — заявила политик.
Однако для этого, по ее словам, украинцы должны меньше мусорить, то есть производить существенно меньше такого замечательного во всех отношениях сырья для вторичной переработки, на котором хочет заработать депутат.