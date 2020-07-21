Великобритания опубликовала 21 июля на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны

МИД Украины обвинил Болгарию во вмешательстве во внутренние дела страны © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк разделен на девять глав, в частности, некоторые посвящены киберсфере, дезинформации и россиянам в Британии. Так, в тексте говорится об отмывании незаконных средств в Лондоне олигархами и продвижении ими политического влияния Кремля.

Утверждается, что Россия пыталась оказать влияние на референдум 2014 года по вопросу о независимости Шотландии (по мнению Лондона, Москва была заинтересована в победе сепаратистов).

В то же время британские депутаты не обнаружили свидетельств вмешательства России в референдум 2016 года о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза.

Документ был готов еще в марте 2019 года, но правительство несколько раз переносило его публикацию.