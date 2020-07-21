«В этот раз Третьякова выступила за легализацию проституции. Данная инициатива занимает законное место в политике власти Зеленского, направленной на легализацию игорного бизнеса, поддержку ЛГБТ. Следующим шагом, вероятно, станет легализация наркоторговли», — цитирует заявление Медведчука пресс-служба на сайте партии.
По словам политика, спешка, с которой выдвигаются такие инициативы, была бы неуместна даже в сфере секс-услуг.
«Наблюдая за потугами "слуг народа" во главе с президентом Зеленским, можно сделать единственный вывод: их политика направлена не на создание успешной Украины, а на хищническое использование человеческих и материальных ресурсов нашей страны, ее тотальное ограбление, унижение и распродажу. Это команда могильщиков Украины, команда ликвидации нашего государства как независимого, суверенного, правового, демократического и социального», — добавил он.
Третьякова ранее заявила в интервью «Громадське ТВ» ("Общественное ТВ"), что выступает за легализацию проституции на Украине. По ее мнению, это позволит решить вопрос с торговлей людьми, а сотрудники этой сферы получат социальные гарантии и пенсию.
В 2017 году, занимая должность генерального директора украинской федерации страхования, Третьякова уже предлагала подумать о легализации проституции, марихуаны, игорного бизнеса и торговли оружием для пополнения пенсионного фонда.