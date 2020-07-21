Выступление депутата Верховной Рады от партии «Слуга народа» Галины Третьяковой за легализацию проституции может породить следующий шаг - разрешение наркоторговли. Об этом 20 июля заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук

Названа столица проституции и самый целомудренный регион Украины © Andrey Semenov / flickr

По словам политика, спешка, с которой выдвигаются такие инициативы, была бы неуместна даже в сфере секс-услуг.

«Наблюдая за потугами "слуг народа" во главе с президентом Зеленским, можно сделать единственный вывод: их политика направлена не на создание успешной Украины, а на хищническое использование человеческих и материальных ресурсов нашей страны, ее тотальное ограбление, унижение и распродажу. Это команда могильщиков Украины, команда ликвидации нашего государства как независимого, суверенного, правового, демократического и социального», — добавил он.

Третьякова ранее заявила в интервью «Громадське ТВ» ("Общественное ТВ"), что выступает за легализацию проституции на Украине. По ее мнению, это позволит решить вопрос с торговлей людьми, а сотрудники этой сферы получат социальные гарантии и пенсию.

В 2017 году, занимая должность генерального директора украинской федерации страхования, Третьякова уже предлагала подумать о легализации проституции, марихуаны, игорного бизнеса и торговли оружием для пополнения пенсионного фонда.