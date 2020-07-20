По данным агентства, Болсонару покинул здание резиденции и вышел к своим сторонникам, которые на протяжении нескольких часов неподалеку от дворца участвовали в бдении, организованном евангелическими лидерами.
Президента и собравшихся разделял только неглубокий узкий пруд. Во время общения Болсонару снял маску, многие из его сторонников тоже не носили средства индивидуальной защиты.
Шестидесятипятилетний глава государства активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в штатах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
По его словам, оставаться дома должны только граждане из группы риска и старше 60 лет.
В марте Болсонару сказал, что никакой коронавирус его не сломит, и назвал заболевание «небольшим гриппом», несмотря на то что Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию с COVID-19 пандемией.