Президент Бразилии Жаир Болсонару, у которого на днях выявили коронавирус, принял 19 июля несколько сотен своих сторонников в саду своей официальной резиденции дворец Алворада, сообщает РИА Новости

По данным агентства, Болсонару покинул здание резиденции и вышел к своим сторонникам, которые на протяжении нескольких часов неподалеку от дворца участвовали в бдении, организованном евангелическими лидерами.

Президента и собравшихся разделял только неглубокий узкий пруд. Во время общения Болсонару снял маску, многие из его сторонников тоже не носили средства индивидуальной защиты.

Шестидесятипятилетний глава государства активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в штатах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Болсонару пригрозил вывести Бразилию из ВОЗ по примеру США © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

В марте Болсонару сказал, что никакой коронавирус его не сломит, и назвал заболевание «небольшим гриппом», несмотря на то что Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию с COVID-19 пандемией.