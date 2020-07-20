Коронавирус. Украинский футбол понес первую потерю
Коронавирус. Украинский футбол понес первую потерю
© РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк
Новые варианты комплекта формы, в которой украинские игроки должны отстаивать честь страны в домашних и выездных матчах, Украинская ассоциация футбола и фирма Joma представили 15 июля.

Разработчики формы заверили любителей футбола, что «Слава Украине!» появится на футболках вместе с фамилиями игроков.

Первую часть лозунга украинских националистов нанесли на украинскую футбольную форму в 2018 году. Тогда в Российском футбольном союзе раскритиковали новый дизайн формы сборной Украины по футболу, заявив, что спорт и политика несовместимы.

 

 