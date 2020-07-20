Некоторых украинских болельщиков возмутило отсутствие надписи «Слава Украине!» на новых комплектах формы национальной команды по футболу, но производитель экипировки поспешил успокоить их. Детали скандала 20 июля приводит Sport.UA

Коронавирус. Украинский футбол понес первую потерю © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Разработчики формы заверили любителей футбола, что «Слава Украине!» появится на футболках вместе с фамилиями игроков.

Первую часть лозунга украинских националистов нанесли на украинскую футбольную форму в 2018 году. Тогда в Российском футбольном союзе раскритиковали новый дизайн формы сборной Украины по футболу, заявив, что спорт и политика несовместимы.