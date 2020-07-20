Космический корабль «Аль-Амаль» вывела в космос японская ракета Mitsubishi Heavy Industries H-2A. Она стартовала 19 июля с космического центра Tanegashima, расположенного на южном побережье материковой Японии.
Спустя примерно час после взлета космический корабль отделился от ракеты и начал свое путешествие на Марс, на орбиту которого «Аль-Амаль» должен прибыть в феврале 2021 года.
Как сообщается, аппарат изучит водород и кислород в атмосфере Марса, что поможет иследованиям того, как Марс потерял свою атмосферу.
Не исключается, что зонд станет марсианским метеорологическим спутником и будет собирать данные о бурях и ледяных облаках, отслеживать погоду в разное время дня и сезонные изменения марсианского климата. Предполагается, что миссия продлится два года.