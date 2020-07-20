Объединенные Арабские Эмираты первыми среди стран арабского мира отправили исследовательскую миссию к Марсу, сообщает Forbes 19 июля

Космическая одиссея мэра Труханова. К Марсу и Венере перед выборами © Facebook, Pavel Vugelman

Спустя примерно час после взлета космический корабль отделился от ракеты и начал свое путешествие на Марс, на орбиту которого «Аль-Амаль» должен прибыть в феврале 2021 года.

Как сообщается, аппарат изучит водород и кислород в атмосфере Марса, что поможет иследованиям того, как Марс потерял свою атмосферу.

Не исключается, что зонд станет марсианским метеорологическим спутником и будет собирать данные о бурях и ледяных облаках, отслеживать погоду в разное время дня и сезонные изменения марсианского климата. Предполагается, что миссия продлится два года.