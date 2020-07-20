Двое мужчин получили огнестрельные ранения грудной клетки в результате стрельбы в Основянском районе Харькова. Об этом 20 июля сообщает полиция Харьковской области на своем сайте

Инцидент произошел в Костюринском переулке, где были ранены двое мужчин 37 и 27 лет. Они госпитализированы. Сообщение о пострадавших поступило в Основянский отдел полиции из скорой помощи. Три человека пострадали в массовой драке со стрельбой и поножовщиной в Киеве © CC0, Pixabay

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 7 лет лишения свободы.

По данным местных СМИ, стрельба произошла в ночь на воскресенье, 19 июля, в клубе Panorama.