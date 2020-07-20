Инцидент произошел в Костюринском переулке, где были ранены двое мужчин 37 и 27 лет. Они госпитализированы. Сообщение о пострадавших поступило в Основянский отдел полиции из скорой помощи.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 7 лет лишения свободы.
По данным местных СМИ, стрельба произошла в ночь на воскресенье, 19 июля, в клубе Panorama.