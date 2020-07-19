Он призвал США отменить угрозу санкций и начать открытый диалог, в противном случае ЕС будет считать переговоры невозможными.
«Там, где существуют различные взгляды на политику, ЕС всегда открыт к диалогу. Но это не может произойти, когда есть угроза санкций», — подчеркнул он.
По его словам, ЕС принципиально выступает против применения санкций третьей стороной относительно европейских компаний, ведущих легитимный бизнес. Так дипломат прокомментировал новые санкции США по «Северному потоку-2».
Боррель также отметил, что ЕС считает экстерриториальные санкции нарушением международного права, и добавил, что европейская политика должна определяться в Европе, а не какой-то не входящей в союз страной.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала страны Евросоюза сплотиться и выступить против американских санкций в отношении Северного потока — 2.