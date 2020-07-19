Европейский Союз призвал США не вводить санкции против европейских компаний, участвующих в строительстве российского газопровода «Северный поток-2», сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

Он призвал США отменить угрозу санкций и начать открытый диалог, в противном случае ЕС будет считать переговоры невозможными.

«Там, где существуют различные взгляды на политику, ЕС всегда открыт к диалогу. Но это не может произойти, когда есть угроза санкций», — подчеркнул он.

«Северный поток – 2» на дает покоя США, когда Калифорния безуспешно борется с вирусом © REUTERS, Axel Schmidt

Боррель также отметил, что ЕС считает экстерриториальные санкции нарушением международного права, и добавил, что европейская политика должна определяться в Европе, а не какой-то не входящей в союз страной.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала страны Евросоюза сплотиться и выступить против американских санкций в отношении Северного потока — 2.